Володин: Зеленский сбежал из Киева

Глава Украины Владимир Зеленский покинул Киев вечером 25 февраля. Сейчас он находится во Львове, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы также утверждает, что Зеленский заранее записал все видеосообщения, которыми теперь делится в своих соцсетях.

"Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее", — написал Володин в Telegram.

По словам Володина, об отъезде Зеленского из Киева ему сообщили сами депутаты Верховной Рады, которые хотели увидеться с президентом в украинской столице, но им предложили для встречи с главой государства приехать во Львов.

"Зеленский находится под охраной неонацистов", — сообщил Володин.

Накануне, 25 февраля, Зеленский выложил в соцсети ролик, снятый в центре Киева. В видеозаписи помимо президента можно увидеть премьер-министра, главу офиса президента и некоторых других высших должностях лиц страны.

Ранее Зеленскому предложил своё содействие в эвакуации из Киева Вашингтон, который не раз напоминал главе Украины, что до именно до него пытаются добраться российские военные, участвующие в операции в Донбассе.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.