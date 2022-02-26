В бундесвере не хватает толстых курток и утеплённого нижнего белья — солдаты, размещённые в Литве, замерзают.

На "ужасающий дефицит обмундирования" для немецких солдат, которые "призваны сдерживать российскую армию в Литве на военной базе Рукла", пожаловалась представитель военной службы Ева Хегль, рассказал RT DE.

" Мне рядовые солдаты говорили, что у них нет достаточной защиты от холода и сырости. Нет толстых курток и белья тоже. Однако, это всё зарезервировано для сил быстрого вмешательства НАТО. Это был скандал.

В Афганистане у солдат не было всего, что им было нужно. Не было в Мали и Нигере. Я очень шокирована этим, потому что мне всегда говорили, что всего хватает и что у нас одно из лучших в мире снабжений в армии", — цитирует издание слова представителя бундесвера.