В бундесвере не хватает толстых курток и утеплённого нижнего белья — солдаты, размещённые в Литве, замерзают.
На "ужасающий дефицит обмундирования" для немецких солдат, которые "призваны сдерживать российскую армию в Литве на военной базе Рукла", пожаловалась представитель военной службы Ева Хегль, рассказал RT DE.
" Мне рядовые солдаты говорили, что у них нет достаточной защиты от холода и сырости. Нет толстых курток и белья тоже. Однако, это всё зарезервировано для сил быстрого вмешательства НАТО. Это был скандал.
В Афганистане у солдат не было всего, что им было нужно. Не было в Мали и Нигере. Я очень шокирована этим, потому что мне всегда говорили, что всего хватает и что у нас одно из лучших в мире снабжений в армии", — цитирует издание слова представителя бундесвера.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Бундесвер возглавляет подразделение НАТО по "сдерживанию России" в Литве на военной базе Рукла с 2017 года.
Там сейчас размещены порядка 600 немецких солдат.
Из-за обострения украинского конфликта министерство обороны ФРГ на этой неделе направило еще около 350 солдат в прибалтийскую страну.
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