США хотят координировать действия "возле Украины" с Россией

Администрация Байдена работает над созданием двустороннего канала связи с российскими военными, чтобы предотвратить случайное столкновение возде украинской границы.

Об этом сегодня сообщает NBC со ссылкой на "два источника, знакомые с обсуждениями".

"По мнению Белого дома и Пентагона, США и Россия могли бы договориться обмениваться информацией, чтобы российские силы, атакующие Украину, избегали пересечения путей с американскими войсками, действующими поблизости в Восточной Европе, в том числе вдоль польской границы и Черного моря", — цитирует издание слова своих инсайдеров.

По их словам, хотя у администрации Байдена есть разные варианты "канала деконфликции”, как называют это военные, с Россией, ни один из вариантов полностью не устраняет весь риск для американских войск в регионе.

Американцы хотят, чтобы канал связал "хотя бы" генерала Дж. Марка Милли — председателя Объединенного комитета начальников штабов, и его российского коллегу Валерия Герасимова, начальника Генштаба России.

"Представители Пентагона недавно обсудили возможные каналы связи с высокопоставленными чиновниками Белого дома, сообщил один из осведомленных источников. Но остается неясным, согласится ли Россия на эту идею", — сказали инсайдеры NBC.