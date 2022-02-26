МАГАТЭ опасается, что на Украине "рванут" АЭС - "это будет страшнее Чернобыля"

С момента начала российской спецоперации по принуждению Украины к миру самое пристальное внимание было приковано к Чернобылю, поскольку ранее неоднократно в западных СМИ муссировалась тема "самой короткой дороги на Киев", которая проходит по территории, прилегающей к Припяти.

Теперь, когда ЧАЭС находится под контролем российских военных и угроза её повреждения нивелирована, растет беспокойство по поводу четырех действующих атомных электростанций, которые поставляют половину электроэнергии Украины.

Эти четыре электростанции, расположенные вблизи городов и поселков на западе и юге Украины, содержат 15 действующих ядерных реакторов.

Озабоченность заключается в том, что ядерная катастрофа может произойти, если во время конфликта они будут случайно повреждены, оставлены без обслуживания или отключены от энергосистемы, необходимой для охлаждения реакторов.

Заверениям Украины о том, что "все её ядерные энергетические реакторы работают безопасно и надежно", не развеяли опасений Международного агентства по атомной энергии.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что основания для беспокойства есть и призвал Киев и Москву к "максимальной сдержанности, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность станций".

Джеймс Эктон, содиректор Программы ядерной политики Фонда Карнеги, говорит, что "четыре атомные электростанции Украины тревожат больше, чем Чернобыль, катастрофа на котором в 1986 году создала зону отчуждения площадью в 30 квадратных километров.

"Хотя сообщалось о боевых действиях вблизи объекта, пока российские войска не настигли его, 15 действующих ядерных реакторов находятся ближе к населенным городам и поселкам, а их топливо гораздо более радиоактивно, чем у Чернобыля, — цитирует Эктона NBC. — Проще говоря, атомные электростанции не предназначены для зон военных действий. Кажется крайне маловероятным, что Москва санкционирует преднамеренные атаки на эти объекты, но они, тем не менее, могут стать целями в войне, которая в любом случае нарушит их работу".