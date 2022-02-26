Глава МИД Китая "на пальцах" объяснил Британии и ЕС их ошибки

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, главой евродипломатии Жозепом Боррелем и дипсоветником при председательстве Франции в ЕС Эммануэлем Бонне. Тема разговора - обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

Излагая позицию своей страны по этому вопросу, Ван И отметил, что Пекин "твердо выступает за уважение и защиту суверенитета и территориальной целостности всех стран и серьезно соблюдает цели и принципы Устава ООН". Тезисы заявления китайского дипломата опубликованы на сайте МИД КНР.

По словам Ван И, его страна считает, что из-за "пяти последовательных раундов расширения НАТО на восток законные требования безопасности России должны быть восприняты всерьёз и должным образом рассмотрены".

"Китай выступает за общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую концепцию безопасности. Считается, что безопасность одной страны не может быть за счет компрометации безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена путем укрепления или даже расширения военных группировок, - заявил Ван. - Необходимо уважать законные интересы безопасности государств".

Китайский министр также призвал "все стороны проявлять необходимую сдержанность, чтобы не допустить ухудшения или даже выхода ситуации на Украине из-под контроля", отметив важность "эффективного обеспечения" безопасности гражданского населения, особенно для предотвращения крупномасштабных гуманитарных кризисов".

Ван И сообщил своим визави, что Пекин "поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, ведущие к мирному урегулированию украинского кризиса", и призывает Москву и Киев начать переговоры "как можно скорее".

"Китай также поддерживает равноправный диалог между Европейским Союзом и Россией с целью решения вопросов европейской безопасности и формирования сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма безопасности".

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Китай " всегда не одобрял одобрительные резолюции Совбеза "на применение силы и санкций":

"Китайская сторона считает, что Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в решении украинской проблемы и должен сосредоточиться на региональном мире и стабильности и общей безопасности всех стран", - заявил он.

По его словам, меры, принимаемые международной организацией, "должны смягчать напряженность, а не разжигать ее, и должны способствовать дипломатическому решению, а не дальнейшей эскалации".