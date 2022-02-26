Главнокомандующий украинских ВСУ Владимир Зеленский, пока его страна с напряжением следит за боевыми действиями, сопровождающими спецоперацию России по принуждению Незалежной к миру, похоже, восстанавливает подзабытые за время президентства навыки стендап-выступлений.
Иначе как объяснить его регулярные "выходы в эфир"? Например, вечером и ночью в пятницу (по киевскому времени) он опубликовал аж два видео.
Одно из них снято, по-видимому, на улице в Киеве. Окруженный своими помощниками, Зеленский проводит "перекличку", показывающую, что его команда в полном составе в столице страны "защищает независимость”.
Предыдущие выступления Зеленского были сняты в каком-то помещении, из-за чего возникли слухи, что он бежал из города или страны. Кстати, место и время съемок этого ролика не указаны.
Второе видео появилось чуть позже. На нём Зеленский уже не обвиняет западных партнеров в том, что они "кинули" Украину, да и в целом вещает более бодро.
Зеленский анонсировал "битву за Киев", которая состоится в субботу, и заверил украинцев, что "город хорошо защищен". Вскользь упомянул о потерях, героизме ВСУ и помощи Запада.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.