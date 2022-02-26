Президент Украины выпустил новое видео. Даже два

Главнокомандующий украинских ВСУ Владимир Зеленский, пока его страна с напряжением следит за боевыми действиями, сопровождающими спецоперацию России по принуждению Незалежной к миру, похоже, восстанавливает подзабытые за время президентства навыки стендап-выступлений.

Иначе как объяснить его регулярные "выходы в эфир"? Например, вечером и ночью в пятницу (по киевскому времени) он опубликовал аж два видео.

"Ребята, я на месте"

Одно из них снято, по-видимому, на улице в Киеве. Окруженный своими помощниками, Зеленский проводит "перекличку", показывающую, что его команда в полном составе в столице страны "защищает независимость”.

Предыдущие выступления Зеленского были сняты в каком-то помещении, из-за чего возникли слухи, что он бежал из города или страны. Кстати, место и время съемок этого ролика не указаны.

"Официально заявляю"

Второе видео появилось чуть позже. На нём Зеленский уже не обвиняет западных партнеров в том, что они "кинули" Украину, да и в целом вещает более бодро.

Зеленский анонсировал "битву за Киев", которая состоится в субботу, и заверил украинцев, что "город хорошо защищен". Вскользь упомянул о потерях, героизме ВСУ и помощи Запада.