Вместе веселее: США вслед за ЕС ввели санкции против Путина и Лаврова

Соединенные Штаты решили последовать примеру Европы и тоже "жахнули" санкциями по Владимиру Путину и Сергею Лаврову.

"Президент Путин и министр Лавров несут прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное дальнейшее вторжение России в Украину, демократическое суверенное государство”, — говорится в заявлении Госдепа США, далее следует уточнение: "Казначейство крайне редко санкционирует главу государства”.

В обновленный список российских чиновников, санкционированных Вашингтоном, также входят министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов.

Одиннадцать членов Совета Безопасности России, включая директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, уже подверглись санкциям США, и Вашингтон заявил, что он ”назначит больше в будущем, если неспровоцированная кампания России против Украины не завершится немедленно”.

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