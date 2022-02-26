Соединенные Штаты решили последовать примеру Европы и тоже "жахнули" санкциями по Владимиру Путину и Сергею Лаврову.
"Президент Путин и министр Лавров несут прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное дальнейшее вторжение России в Украину, демократическое суверенное государство”, — говорится в заявлении Госдепа США, далее следует уточнение: "Казначейство крайне редко санкционирует главу государства”.
В обновленный список российских чиновников, санкционированных Вашингтоном, также входят министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов.
Одиннадцать членов Совета Безопасности России, включая директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, уже подверглись санкциям США, и Вашингтон заявил, что он ”назначит больше в будущем, если неспровоцированная кампания России против Украины не завершится немедленно”.
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Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.