Постпред РФ при ЕС рассказал о дальнейшей судьбе Зеленского

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов рассказал, что ждёт президента Украины Владимира Зеленского после окончания военной спецоперации России в Незалежной.

Чижов сообщил, что когда всё закончится, Зеленского ждёт трибунал.

Представитель новостного ресурса Euractiv поинтересовался у постпреда РФ, если ли вероятность того, что Зеленский может погибнуть, пока на территории Украины проводится российская спецоперация.

"Надеюсь, нет", — ответил Чижов.

Ранее Зеленский, общаясь по видеосвязи с главами ЕС, предупредил, что "это может быть последний раз, когда его видят живым".

Постпред России сообщил, что после окончания спецоперации Зеленский пойдёт под трибунал, а российские военные оставят территорию Украины, выполнив поставленные задачи.

Чижов также повторил то, что уже неоднократно сообщали представители РФ — Украина не будет захвачена Россией, у которой таких намерений не было и нет.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

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