Глава ЛНР рассказал о положении украинских военных, сложивших оружие

Военные украинской армии, которые сдались и сложили оружие, находятся сейчас в условиях, соответствующих всем требованиям международного права. О задержанных служащих ВСУ рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в беседе с "Известиями".

По его словам, у сдавшихся украинских военных есть всё необходимое, они находятся "в тепле, с водой и едой".

В спасении служащих ВСУ принимала участие народная милиция, и те из них, кто нуждался в помощи, смогли получить её во время нахождения в Луганской народной республике.

Пасечник рассказал также о дальнейшей судьбе задержанных украинских военных.

"Когда киевский преступный режим сложит оружие и прекратит сопротивление, все военнослужащие будут отпущены и вернутся домой" — пообещал глава ЛНР.

25 февраля было обнародовано заявление главы министерства здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, которая сообщила, что раненые военные украинской армии, отказавшиеся воевать и примкнувшие к ЛНР, получают необходимую медицинскую помощь в больницах Луганска.

Ранее появилась информация о 150 сложивших оружие и сдавшихся военных ВСУ.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

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