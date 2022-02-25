Путин и Лавров попадут в санкционный список ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны Евросоюза решили внести в санкционный список президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

При этом запрет на поездки Путина и Лаврова вводиться не будет, отметил Нехаммер.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представили новый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине.

Под британские санкции попали российские компании "Аэрофлот", "Ростех", "Уралвагонзавод", "Сибур", ВТБ, Промсвязьбанк, "Тактическое ракетное вооружение", ОАК. Вашингтон внёс в "чёрный список" финансовые организации РФ — Совкомбанк, ВТБ, Новикомбанк, "Открытие".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что антироссийские санкции не останутся без ответа.

При этом Грузия отказалась присоединяться к западным санкциям против России.

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