Эрдоган обрушился на НАТО из-за нерешительности в поддержке Украины

Лидер Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал поведение военно-политического блока НАТО в ходе спецоперации Москвы на Украине. По мнению президента, странам альянса стоило действовать решительнее.

"К сожалению, ЕС и другие западные державы не проявили на данный момент серьёзной, решительной позиции. Все только щедро делятся советами. На саммите НАТО мы поговорим о том, какие шаги предпримем", — подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит "Анадолу".

Вместе с этим он отметил, что отношения НАТО, Евросоюза и Украины нельзя назвать дружелюбными. Президент Турции призвал организации прекратить давать "пустые советы" и что-то сделать.

Ранее Эрдоган осудил решение властей РФ признать суверенитет ЛНР и ДНР. По словам главы государства, эти действия Москвы нарушают территориальную целостность Украины.

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