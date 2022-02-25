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Автор Евгения Васильева

Эрдоган обрушился на НАТО из-за нерешительности в поддержке Украины

Мир

Лидер Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал поведение военно-политического блока НАТО в ходе спецоперации Москвы на Украине. По мнению президента, странам альянса стоило действовать решительнее.

"К сожалению, ЕС и другие западные державы не проявили на данный момент серьёзной, решительной позиции. Все только щедро делятся советами. На саммите НАТО мы поговорим о том, какие шаги предпримем", — подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит "Анадолу".

Вместе с этим он отметил, что отношения НАТО, Евросоюза и Украины нельзя назвать дружелюбными. Президент Турции призвал организации прекратить давать "пустые советы" и что-то сделать.

Ранее Эрдоган осудил решение властей РФ признать суверенитет ЛНР и ДНР. По словам главы государства, эти действия Москвы нарушают территориальную целостность Украины.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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