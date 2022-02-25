Зеленский заявил, что не созвонился с премьером Италии из-за ожесточённых боёв

"Произошли ожесточённые бои, люди умирали", заявил президент Украины Владимир Зеленский, объясняя, почему он не смог созвониться с премьер-министром Италии Марио Драги.

"Сегодня в 10.30 утра на подъездах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю произошли ожесточённые бои. Люди умирали. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с Марио Драги в определённое время", — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Ранее Драги заявил, что Зеленский должен был ответить на запланированный телефонный звонок в 9.30 (11.30 по московскому времени), однако этого не случилось.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся 24 февраля с 5.00 ракетных обстрелах военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

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