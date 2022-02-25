В Киеве Зеленского обвинили в уничтожении Украины и призвали уйти в отставку

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива призвал президента Украины Владимира Зеленского, правительство и парламент уйти в отставку, потому что они виновны в уничтожении страны.

"На руках Зеленского и его окружения сегодня кровь ни в чём не повинных людей. Сегодня Зеленский, правительство, Верховый совет Украины должны уйти в отставку, как те, кто виновны в людских жертвах, в уничтожении фактически нашей страны", — заявил Кива в эфире телеканала 112.

Парламентарий выразил уверенность, что Зеленский и силовые ведомства понесут ответственность за свои злодеяния.

В пятницу, 25 февраля, Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры. Он призвал президента РФ "остановить гибель людей".

Ранее Путин объявил о начале спецоперации, которая направлена на защиту мирного населения в Донбассе, а также на демилитаризацию и денацификацию страны.

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