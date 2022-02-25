РФ готова на высоком уровне вести переговоры с Украиной, заявил Путин

Во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва готова к переговорам с Киевом.

Си Цзиньпин поддержал решение урегулировать конфликтную ситуацию с помощью диалога, сообщили в пресс-службе МИД Китайской народной республики.

"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", — сказал Путин во время беседы с коллегой из Китая.

В Министерстве иностранных дел КНР подчеркнули, что Си Цзиньпин уважает суверенитет и территориальную целостность всех мировых государств. По данным ведомства, он готов работать с разными сторонами в международном сообществе, отстаивая устойчивую концепцию безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Путину с просьбой сесть за стол переговоров, чтобы "остановить гибель людей". Он добавил, что по всей территории страны идут бои.

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