EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Нарышкин назвал спецоперацию РФ результатом игнорирования её интересов Западом

Мир

Проведение российской специальной военной операции на Украине стало следствием игнорирования Западом интересов РФ в сфере безопасности, заявил глава Службы внешней разведки страны Сергей Нарышкин.

Нарышкин назвал спецоперацию РФ результатом игнорирования её интересов Западом

"Специальная военная операция по спасению жителей Донецкой и Луганской народных республик - это результат длительного и тотального игнорирования Западом объективных интересов нашей страны в области безопасности", - цитирует директора СВР ТАСС.

По словам Нарышкина, российская спецоперация является единственной возможностью добиться демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса Украины, а также предотвратить ее превращение в «кинжал в руках Вашингтона», занесённый над РФ.

Глава СВР отметил, что РФ приходится самой принимать меры для защиты себя и своих союзников, поскольку по итогам ряда переговоров выяснилось, что Вашингтон и НАТО игнорируют принцип равных гарантий безопасности для всех.

"Заложенный в документах ОБСЕ принцип равных гарантий безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО. Мы вынуждены защищать себя и наших союзников самостоятельно", - заявил Нарышкин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина сергей нарышкин
Sberbank
Новости
Лавров назвал ложью заявления Киева о готовности обсуждать нейтральный статус
РФ готова на высоком уровне вести переговоры с Украиной, заявил Путин
Политолог: Киев опоздал с заявлением о готовности обсуждать нейтральный статус
Чичерина напомнила, как восемь лет Киев считал жителей Донбасса "недочеловеками"
Зеленский упрекнул Европу в медленной помощи Украине
Нарышкин назвал спецоперацию РФ результатом игнорирования её интересов Западом
Нателла Крапивина о ситуации в Киеве: "Больше не ждёшь хороших новостей"
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Участники акции в поддержку Украины избили российского дипломата в Литве
Лукашенко назвал причину происходящего на Украине
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Политика. Новости и аналитика
Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Политика. Новости и аналитика
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Последние материалы
Политолог: Киев опоздал с заявлением о готовности обсуждать нейтральный статус
Чичерина напомнила, как восемь лет Киев считал жителей Донбасса "недочеловеками"
Зеленский упрекнул Европу в медленной помощи Украине
Вертолёты НАТО на Украине: насколько страшен “Тигр”
Британии закрыли российское небо. И это явно только начало
Как предотвратить внезапную сердечную смерть? Дмитрий Давыдов предложил решение
Нарышкин назвал спецоперацию РФ результатом игнорирования её интересов Западом
Нателла Крапивина о ситуации в Киеве: "Больше не ждёшь хороших новостей"
Кардиолог рассказал, как поддержать сердце после коронавируса
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников