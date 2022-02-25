Нарышкин назвал спецоперацию РФ результатом игнорирования её интересов Западом

Проведение российской специальной военной операции на Украине стало следствием игнорирования Западом интересов РФ в сфере безопасности, заявил глава Службы внешней разведки страны Сергей Нарышкин.

"Специальная военная операция по спасению жителей Донецкой и Луганской народных республик - это результат длительного и тотального игнорирования Западом объективных интересов нашей страны в области безопасности", - цитирует директора СВР ТАСС.

По словам Нарышкина, российская спецоперация является единственной возможностью добиться демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса Украины, а также предотвратить ее превращение в «кинжал в руках Вашингтона», занесённый над РФ.

Глава СВР отметил, что РФ приходится самой принимать меры для защиты себя и своих союзников, поскольку по итогам ряда переговоров выяснилось, что Вашингтон и НАТО игнорируют принцип равных гарантий безопасности для всех.

"Заложенный в документах ОБСЕ принцип равных гарантий безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО. Мы вынуждены защищать себя и наших союзников самостоятельно", - заявил Нарышкин.

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