В Кремле рассказали, как ответят на западные санкции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу того, какие ответные меры может ввести Россия после объявления Западом жёстких санкций в её адрес.

Песков заверил, что ответ России на санкции обязательно будет.

"Насколько они будут симметричны или ассиметричны — будет зависеть от анализа, в ходе анализа главная цель будет — наши собственные интересы. Будем действовать исходя из наших интересов", — сказал пресс-секретарь российского лидера, слова которого приводит "Газета.Ru".

Ранее лидер США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представили новый пакет санкций против России, причина введения которых — спецоперация по демилитаризации Украины.

Среди объявленных ограничений — запрет полётов компании "Аэрофлот" в Великобританию, также под британские рестрикции попали компании "Ростех", "Уралвагонзавод", "Сибур", ВТБ, Промсвязьбанк, "Тактическое ракетное вооружение", ОАК. США наложили ограничения на банки "Открытие", Совкомбанк, ВТБ, Новикомбанк, а также дочерние предприятия Совкомбанка и "Открытия".

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, у правительства РФ уже подготовлен ответный пакет санкций.

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