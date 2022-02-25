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Автор Елена Федорова

Снарядами повреждены семь жилых домов в Белгородской области, заявил губернатор

Мир

После прямых попаданий снарядов в Белгородской области повреждены семь жилых дом, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, добавив, что жильцов пересилили в гостиницы.

Снарядами повреждены семь жилых домов в Белгородской области, заявил губернатор

"Всего повреждено семь домов, ещё в нескольких домах небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда повреждённых домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома — ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим", — говорится в официальном обращение губернатора Белгородской области.

Отмечается, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области со стороны украинских войск.

Ранее в ДНР рассказали о потерях, которые пришлось понести на фоне серьёзного обострения ситуации. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди военных есть раненые и погибшие.

Также представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за девять дней эскалации в ДНР украинские силы повредили 87 жилых домов, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе медицинские и образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры, объекты электро-, водо- и газоснабжения.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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