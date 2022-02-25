Многие украинские военные сдаются, заявил Пушилин: "Ситуация меняется"

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали активнее слагать оружие и сдаваться, понимая бесперспективность сопротивления. Об этом заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, сегодня есть признаки, позволяющие говорить о том, что ситуация начала меняться. Это связано в первую очередь с желанием украинских военных сдаваться живыми и возвращаться к своим семьям, пояснил глава ДНР.

"Ряд военнослужащих, не националистов, я подчёркиваю, а именно военнослужащих, они всё же осознают бесперспективность, сдаются, складывают оружие", — сказал Пушилин в эфире "России 24".

Руководитель ДНР также добавил, что российская сторона оказывает всестороннюю помощь, в том числе и медицинскую, военным ВСУ, которые решили прекратить сопротивление.

24 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к народу страны. Он объявил о старте специальной военной операции России в Донбассе.

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