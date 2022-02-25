Министр обороны Франции рассказала, хотят ли Штаты и Европа войны с Россией

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила, что страны Европы и США не намереваются воевать с Россией. Как подчеркнула министр, ключевая задача властей — остановить боевые действия на востоке Украины.

"Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим — это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению", — отметила Парли, слова которой приводит RTL.

Ранее в Киеве сообщали, что президент РФ Владимир Путин пытается захватить власть на Украине. По данным разведки этой страны, Москва "планирует" выгнать руководство государства и отдать управление пророссийским марионеткам.

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