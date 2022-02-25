NBC: Байден в тупике, из которого вряд ли выберется

Президент Джо Байден загнал себя в патовую ситуацию, доведя конфликт на Украине до военных действий. Теперь ему остаётся только надеяться, что предпринимаемые им меры окажутся сильнее, чем российская решимость.

Так считает американский политаналитик и публицист Джонатан Аллен, статья которого опубликована сегодня в NBC.

По мнению Аллена, президенту США стоило крепко задуматься уже тогда, когда "первый раунд международных санкций не смог остановить президента России Владимира Путина".

"Среди стран НАТО, включая США, было мало желания идти на серьёзные жертвы, чтобы защитить Украину. Например, Байден исключил участие американских войск в случае войны с Россией, он не решился исключить Москву из SWIFT, важнейшей глобальной финансовой сети, потому что этого не хочет Европа.

И вот теперь, на фоне падения собственных рейтингов, Байден рискует получить репутацию бессильного президента, если его новые санкции не изменят поведение Путина", — пишет публицист.

К слову, в США в новый санкционный пакет мало кто верит. Например, Эвелин Фаркас, которая была заместителем помощника министра обороны по России, Украине и Евразии в администрации Обамы, заявила, что санкции "не заставят Путина изменить своё решение".

Председатель Комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, выступая в Конгрессе осторожно заметил, что конечной целью Путина было разделить Запад и расколоть НАТО, и ему это отчасти удалось, о чём свидетельствуют споры о санкциях, где каждая страна стремится сохранить свои интересы.