Авиакомпаниям США запретили летать над Украиной, Белоруссией и частью РФ

Американские авиакомпании не будут летать над Украиной и Белоруссией, а также частью РФ. Соответствующий запрет ввело Федеральное авиационное управление США.

"Запретные зоны для полетов охватывают теперь всю Украину, всю Белоруссию и западные районы России", - цитирует директиву американского ведомства ТАСС.

В управлении уточнили, что при полётах над РФ американским самолётам нужно находиться на расстоянии 258 километров от границы с Украиной.

Ранее американским авиакомпаниям запретили летать над некоторыми районами Украины в связи с эскалацией напряженности между Москвой и Киевом.

Накануне РФ начала специальную военную операцию на Украине в связи с обострением ситуации в Донбассе. В ходе операции запланировано выведение из строя объектов украинской военной инфраструктуры. В связи с действиями РФ на Украине объявили о введении военного положения. Киев заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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