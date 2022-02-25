Как Литва намерена поддержать Украину

Литовские политики, устроившие культ из антироссийской риторики, просто не могли остаться в стороне от событий на Украине. И теперь думают над тем, как бы поддержать Киев во время проводимой Россией спецоперации.

Стоит отметить, что некоторые инициативы весьма агрессивны.

Президент Литвы Гитанас Науседа ожидаемо потребовал "жёстких" санкций. Причём не только для Москвы, но и для Минска, с территории которого, якобы, "осуществляется агрессия".

Но это ещё цветочки, если посмотреть на риторику экс-главы государства. Даля Грибаускайте призвала остановить Россию "на поле боя", заявив, что Запад должен "начать с ней войну". Правда,кто должен идти воевать - она не уточнила.

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Включились в борьбу даже литовские таксисты — они теперь не принимают вызовы с российских номеров.