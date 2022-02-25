ВСУ обстреляли населённый пункт Куликово в ДНР, применив тяжёлое вооружение

Украинские военные обстреляли населённый пункт Куликово, расположенный в Донецкой народной республике. Об этом сообщили специалисты из представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В официальном Telegram-канале ведомства отмечается, что силовики применили тяжёлое вооружение в Донбассе в ходе новой атаки.

"Зафиксирован обстрел по следующему направлению: населённый пункт Талаковка — населённый пункт Куликово. Военные выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров", — сказано в официальном релизе представительства ДНР в СЦКК.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу. Он сообщил, что по просьбе глав ДНР и ЛНР Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе.

При этом глава государства подчеркнул: вся ответственность за возможное кровопролитие будет полностью на совести действующего руководства Украины.

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