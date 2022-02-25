Ночь в Киеве глазами чиновников - вот так создаются фейки

События сегодняшней ночи в Киеве и то, как их комментируют официальные лица Украины, наглядно показали, насколько растеряны и дезориентированы те, кто по должности обязан обеспечивать безопасность мирных граждан.

Начиная с глубокой ночи в украинских соцсетях стали появляться фото и видео, на которых, судя по подписям, были запечатлены моменты "обстрелов" и "бомбёжек" Киева.

Не остался в стороне от обсуждений "ужасных ракетных ударов" и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Высказался чиновник в Twitter:

Однако, спросонья он, видимо, не разобрался в сути того, о чем написал. В отличие от советника министра внутренних дел Антона Геращенко, который всю ночь "держал руку на пульсе" и потому знает, что стрельба, взрывы и пожар - дело рук украинских военных:

Взрывы и пожар: неспокойную ночь в Киеве объяснил Антон Геращенко