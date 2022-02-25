Иран: "Украинский кризис коренится в провокациях НАТО"

Расширение НАТО представляет собой серьёзную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в разных регионах, заявил, комментируя российскую спецоперацию на Украине, президент Ирана Ибрахим Раиси.

Однако во время телефонного разговора с Владимиром Путиным он призвал его к "прекращению огня".

По сообщению пресс-службы Кремля, президент России проинформировал его "о развитии ситуации вокруг Украины в рамках решения о проведении специальной военной операции по защите гражданского населения республик Донбасса в соответствии с международным правом и обязательствами, вытекающими из соглашений о дружбе и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками".

Ранее в тот же день министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан высказал мнение, что "украинский кризис коренится в провокациях НАТО".

Глава иранской дипломатии также заявил, что война "не является решением" и призвал "найти демократическое и политическое решение".

Посольство Ирана в Киеве рекомендовало 4 тыс. гражданам своей страны, проживающим на Украине, покинуть её "любыми средствами". Однако это сейчас сделать проблематично, поскольку Украина объявила о закрытии своего воздушного пространства.