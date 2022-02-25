Расширение НАТО представляет собой серьёзную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в разных регионах, заявил, комментируя российскую спецоперацию на Украине, президент Ирана Ибрахим Раиси.
Однако во время телефонного разговора с Владимиром Путиным он призвал его к "прекращению огня".
По сообщению пресс-службы Кремля, президент России проинформировал его "о развитии ситуации вокруг Украины в рамках решения о проведении специальной военной операции по защите гражданского населения республик Донбасса в соответствии с международным правом и обязательствами, вытекающими из соглашений о дружбе и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками".
Ранее в тот же день министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан высказал мнение, что "украинский кризис коренится в провокациях НАТО".
Глава иранской дипломатии также заявил, что война "не является решением" и призвал "найти демократическое и политическое решение".
Посольство Ирана в Киеве рекомендовало 4 тыс. гражданам своей страны, проживающим на Украине, покинуть её "любыми средствами". Однако это сейчас сделать проблематично, поскольку Украина объявила о закрытии своего воздушного пространства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.