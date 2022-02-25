Кисида не смог чётко ответить, поддержит ли Токио отключение России от SWIFT

Премьер-министр Японии Фумио Кисида очень "расплывчато" объяснил позицию Токио по предложенным санкционным мерам против России. На вопрос о возможном отключении Москвы от SWIFT, политик развёл "демагогию".

Так, Кисида заявил, что в первую очередь необходимо реализовать уже существующее санкции. Политик подчеркнул, что дальнейшее развитие событий, в том числе и вокруг России и SWIFT будет зависеть от ситуации.

"Каждая страна объявила о своих санкциях. Наша страна определила содержание своих санкций после тщательного согласования и взаимодействия с США и европейскими странами. Прежде всего нужно быстро провести все необходимые процедуры по санкциям, объявленным сегодня", — цитирует премьера Японии РИА Новости.

Потом премьер перешёл на обсуждение другой темы и так и не дал конкретного ответа на вопрос: поддержит ли Япония решение об отключении России от международной финансовой системы.

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