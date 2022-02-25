Ни крыла, ни трапа: ЕС запретил продажу самолётов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза запрещается продавать российским авиакомпаниям самолёты.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что, кроме самих судов, будет запрещено поставлять и техническое оборудование.

"Запрещается продажа самолётов и техники российским авиакомпаниям", — написала глава Еврокомиссии в своём аккаунте в Twitter.

Кроме того, по словам главы ЕК, новые санкции против России, которые введёт Евросоюз, сделают "невозможным" модернизацию нефтеперерабатывающих заводов для российской стороны.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Ляйен о том, что главной целью европейских стран является "избавление от зависимости" от российского газа. Как подчеркнула глава Еврокомиссии, на данный момент Норвегия является крупным поставщиком природного газа в Евросоюз.

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