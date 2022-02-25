Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза запрещается продавать российским авиакомпаниям самолёты.
Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что, кроме самих судов, будет запрещено поставлять и техническое оборудование.
"Запрещается продажа самолётов и техники российским авиакомпаниям", — написала глава Еврокомиссии в своём аккаунте в Twitter.
Кроме того, по словам главы ЕК, новые санкции против России, которые введёт Евросоюз, сделают "невозможным" модернизацию нефтеперерабатывающих заводов для российской стороны.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Ляйен о том, что главной целью европейских стран является "избавление от зависимости" от российского газа. Как подчеркнула глава Еврокомиссии, на данный момент Норвегия является крупным поставщиком природного газа в Евросоюз.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.