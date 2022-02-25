Почему НАТО кинул Украину и ушёл из Чёрного моря

Несмотря на то, что руководство НАТО неоднократно заявляло, что будет "прикрывать Украину от России в Чёрном море", на момент начала спецоперации по принуждению Киева к миру ближайший военный корабль альянса находился в Средиземном море. А акваторию моря Черного последний НАТОвский фрегат покинул более месяца назад несмотря на то, что там проходят границы трёх членов альянса — Турции, Румынии и Болгарии.

Таковы данные турецкого морского сайта Turkishnavy. net, отслеживающего передвижения военных кораблей.

Между тем, 16 кораблей военно-морского флота России, включая ракетные корабли и суда, способные десантировать танки, вошли в Черное море, согласно трекеру Turkishnavy.net и заявления министерства обороны России.

То есть, несмотря на заявленную решимость "сдерживать Россию", НАТО не смогло (и не стало даже пробовать) помешать ей наращивать присутствие в этом районе.

Ключевая причина: разногласия между членами блока по поводу того, стоит ли бросать вызов российскому флоту в этом районе, что приводит к отсутствию последовательной и значимой черноморской стратегии НАТО.

Об этом в комментариях агентству Reuters говорили дипломаты, сотрудниками разведслужб стран-членов НАТО и военные стратеги.

Одна из причин отсутствия НАТОвских кораблей в Черном море — нежелание некоторых членов НАТО, в частности Турции, согласиться на морское патрулирование, чтобы не провоцировать Москву.

Другими факторами являются бюджетные ограничения и наличие других приоритетов у некоторых крупных союзников по НАТО.

Ещё одну ёмко сформулировал отставной адмирал США Джеймс Фогго, который командовал флотами США и НАТО в Европе почти десять лет до 2020 года:

"Украина не является союзником НАТО, и альянс не связан договором о ее защите".