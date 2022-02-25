EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Почему НАТО кинул Украину и ушёл из Чёрного моря

Мир

Несмотря на то, что руководство НАТО неоднократно заявляло, что будет "прикрывать Украину от России в Чёрном море", на момент начала спецоперации по принуждению Киева к миру ближайший военный корабль альянса находился в Средиземном море. А акваторию моря Черного последний НАТОвский фрегат покинул более месяца назад несмотря на то, что там проходят границы трёх членов альянса — Турции, Румынии и Болгарии.

Почему НАТО кинул Украину и ушёл из Чёрного моря

Таковы данные турецкого морского сайта Turkishnavy. net, отслеживающего передвижения военных кораблей.

Между тем, 16 кораблей военно-морского флота России, включая ракетные корабли и суда, способные десантировать танки, вошли в Черное море, согласно трекеру Turkishnavy.net и заявления министерства обороны России.

То есть, несмотря на заявленную решимость "сдерживать Россию", НАТО не смогло (и не стало даже пробовать) помешать ей наращивать присутствие в этом районе.

Ключевая причина: разногласия между членами блока по поводу того, стоит ли бросать вызов российскому флоту в этом районе, что приводит к отсутствию последовательной и значимой черноморской стратегии НАТО.

Об этом в комментариях агентству Reuters говорили дипломаты, сотрудниками разведслужб стран-членов НАТО и военные стратеги.

Одна из причин отсутствия НАТОвских кораблей в Черном море — нежелание некоторых членов НАТО, в частности Турции, согласиться на морское патрулирование, чтобы не провоцировать Москву.

Другими факторами являются бюджетные ограничения и наличие других приоритетов у некоторых крупных союзников по НАТО.

Ещё одну ёмко сформулировал отставной адмирал США Джеймс Фогго, который командовал флотами США и НАТО в Европе почти десять лет до 2020 года:

"Украина не является союзником НАТО, и альянс не связан договором о ее защите".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато черное море
Sberbank
Новости
Почему НАТО кинул Украину и ушёл из Чёрного моря
Блинкен: Вашингтон укрепляет восточный фланг НАТО и готов к "отражению атаки"
Зеленский: Запад испугался и кинул Украину. Мы готовы к переговорам с Россией
Хакеры Anonymous: "Мы объявляем войну России"
Axios: конгресс США настаивает на исключении России из Совбеза ООН
Антивоенные акции протеста прошли в российских городах
Политолог о бегстве военных ВСУ: "Никто не хочет воевать за "киевскую хунту"
В Белом доме не ответили, будут ли США спасать Зеленского
ОБСЕ эвакуирует своих наблюдателей из Украины: стало небезопасно
Зеленский назвал цифру погибших за сутки украинцев
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Мир. Новости мира
Зеленский: "Не знаю, как долго продержится Украина"
МВД Украины заявило о пересечении войсками РФ границы в четырёх областях
Мир. Новости мира
МВД Украины заявило о пересечении войсками РФ границы в четырёх областях
Последние материалы
Хакеры Anonymous: "Мы объявляем войну России"
Axios: конгресс США настаивает на исключении России из Совбеза ООН
Антивоенные акции протеста прошли в российских городах
Политолог о бегстве военных ВСУ: "Никто не хочет воевать за "киевскую хунту"
В Белом доме не ответили, будут ли США спасать Зеленского
ОБСЕ эвакуирует своих наблюдателей из Украины: стало небезопасно
Зеленский назвал цифру погибших за сутки украинцев
Сенатор Цеков оценил планы Зеленского создать "антипутинскую коалицию"
Байден объявил о разрыве отношений США и России
Кардиолог назвал неполадки в организме, которые нельзя игнорировать после COVID
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников