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Автор Ольга Лебедева

ОБСЕ эвакуирует своих наблюдателей из Украины: стало небезопасно

Мир

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объявила в четверг вечером, что эвакуирует членов своей мониторинговой миссии из Украины.

ОБСЕ эвакуирует своих наблюдателей из Украины: стало небезопасно

"Из-за продолжающихся боевых действий и ухудшения ситуации с безопасностью на Украине … Я приняла решение временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины как можно скорее”, — заявила генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, добавив, что "безопасность преданных делу женщин и мужчин, которые служат беспристрастными глазами и ушами международного сообщества на местах по всей стране, крайне необходима”.

Наблюдатели ОБСЕ были развернуты на востоке Украины в 2014 году для фиксации нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, разделяющей украинскую армию и силы двух самопровозглашенных республик в Донбассе.

Напомним, ранее ОБСЕ предупреждала Россию, что признание ЛДНР будет расценено, как нарушение Минских соглашений.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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