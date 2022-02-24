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Автор Евгения Васильева

Военный эксперт отреагировал на разрыв боеприпаса в РФ: "Может прилететь ракета"

Мир

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о разрыве боеприпаса, прилетевшего со стороны Украины, в Краснодарском крае.

Военный эксперт отреагировал на разрыв боеприпаса в РФ: "Может прилететь ракета"

"Я не знаю, как этот снаряд оказался на Кубани, потому что расстояние для снаряда очень приличное от украинской границы до Краснодарского края. Но в ЛНР и ДНР идут бои: наносятся удары по инфраструктуре украинской армии, по аэродромам, по средствам ПВО, по самолётам и так далее, поэтому на территорию РФ ещё что-то может прилететь. Например, может прилететь ракета", — сказал специалист.

Он выразил надежду, что спецоперация армии РФ на Украине пройдёт без жертв среди гражданских. Эксперт напомнил: в Минобороны России пообещали наносить удары только по военным объектам.

"Моё мнение, что окончание миссии произойдёт достаточно быстро. Когда была операция в 2008 году по принуждению Грузии к миру, прошло пять дней. Но там немножко другая ситуация сложилась. В нашем случае недолго всё будет происходить", — заключил Дандыкин.

Ранее пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю заявило о разрыве боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. О жертвах происшествия не сообщалось. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"24 февраля текущего года в 12 часов 10 минут сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе населённого пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины", — рассказали представители ведомства.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина краснодарский край
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