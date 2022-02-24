В Чёрном море турецкий корабль подвергся бомбардировке

В Чёрном море бомба попала в турецкий корабль, который следовал из Одессы в Румынию под флагом Маршалловых островов, сообщает канал NTV.

Инцидент произошёл в 50 милях южнее Одессы. На борту корабля находились восемь турецких, 11 филиппинских и 11 украинских военнослужащих. Какие повреждения получило судно — не сообщается. Также нет информации о погибших и раненых.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался признавать независимость ЛДНР и осудил решение Москвы. Кроме того, он поддержал Киев в военном противостоянии с РФ и призвал страны сесть за стол переговоров, чтобы решить все противоречия в рамках Минских соглашений.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Военная операция направлена на защиту мирного населения в Донбассе, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины, отметил глава государства.

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