В министерстве обороны России сообщили о том, что штурмовик Су-25 потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины.
"В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Лётчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", — передаёт РИА Новости слова представителя минобороны Игоря Конашенкова.
Ранее погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю сообщило о разрыве боеприпаса, вылетевшего со стороны Украины.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какую цель преследует Россия, осуществляя военную операцию на Украине. Он сообщил, что есть задача нейтрализовать военный потенциал Киева.
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45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.