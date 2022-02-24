Минобороны РФ: штурмовик Су-25 потерпел аварию, лётчик катапультировался

В министерстве обороны России сообщили о том, что штурмовик Су-25 потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины.

"В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Лётчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", — передаёт РИА Новости слова представителя минобороны Игоря Конашенкова.

Ранее погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю сообщило о разрыве боеприпаса, вылетевшего со стороны Украины.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какую цель преследует Россия, осуществляя военную операцию на Украине. Он сообщил, что есть задача нейтрализовать военный потенциал Киева.

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