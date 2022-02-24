Байден созвал Совет нацбезопасности для обсуждения ситуации на Украины

Американский лидер Джозеф Байден объявил о срочном созыве Совета национальной безопасности страны для обсуждения ситуации на Украине. Информация об этом появилась на официальном сайте Белого дома.

Также стали известны подробности разговора президента США с его коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер обратился с просьбой призвать мировых лидеров высказаться против вопиющей агрессии российского лидера Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент США не поддерживает неспровоцированное и неоправданное нападение вооружённых сил России. Он также отметил, что Соединенные Штаты и союзники готовы ввести новые жёсткие санкции против Москвы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин выбрал войну, которая приведёт к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.

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