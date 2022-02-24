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Автор Елена Федорова

Жириновский призвал действовать на Украине жёстко и чётко

Мир

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал жёстко и чётко действовать в отношении Украины. Позицию руководителя фракции озвучил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Жириновский призвал действовать на Украине жёстко и чётко

"Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сейчас призывает действовать на Украине жёстко и чётко", — передаёт РИА Новости его слова.

Чернышов также добавил, что во всём, что сейчас происходит на Украине, виноват киевский режим.

"ЛДПР поддерживает инициативу президента России и действия российской армии. Мы призываем страны Восточной Европы вывести оружие и базы НАТО со своих территорий", — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какую цель преследует Россия, осуществляя военную операцию на Украине. Он сообщил, что есть задача нейтрализовать военный потенциал Киева.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся 24 февраля с 05.00 ракетных обстрелов военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

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Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы лдпр россия украина госдума владимир жириновский
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