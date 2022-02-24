Киев возбудил уголовное дело из-за проводимой РФ военной операции

Украинской генпрокуратурой открыто уголовное дело по причине осуществляемой Россией специальной военной операции.

"Производство расследуется по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны. Такие действия уже привели к тяжёлым последствиям, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении генпрокуратуры Украины, которое приводит ТАСС.

Сотрудники ведомства добавили, что ведут детальный учёт всех случаев, когда РФ применяет вооружение. В генпрокуратуре назвали это "необходимыми первоочередными следственными действиями".

Утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина в Донбассе была начата военная операция по защите населения региона, после соответствующей просьбы о помощи, поступившей президенты от властей самопровозглашённых республик. На всей территории Украины введено военное положение.

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