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Автор Светлана Нерадовская

Киев возбудил уголовное дело из-за проводимой РФ военной операции

Мир

Украинской генпрокуратурой открыто уголовное дело по причине осуществляемой Россией специальной военной операции.

Киев возбудил уголовное дело из-за проводимой РФ военной операции

"Производство расследуется по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны. Такие действия уже привели к тяжёлым последствиям, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении генпрокуратуры Украины, которое приводит ТАСС.

Сотрудники ведомства добавили, что ведут детальный учёт всех случаев, когда РФ применяет вооружение. В генпрокуратуре назвали это "необходимыми первоочередными следственными действиями".

Утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина в Донбассе была начата военная операция по защите населения региона, после соответствующей просьбы о помощи, поступившей президенты от властей самопровозглашённых республик. На всей территории Украины введено военное положение.

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Спецоперация в Донбассе, военное положение на Украине, реакция мира и Зеленского на заявление Путина
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина
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Киев возбудил уголовное дело из-за проводимой РФ военной операции
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