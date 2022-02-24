В Кремле назвали цель военной операции на Украине

В Кремле рассказали, какую цель преследует Россия, осуществляя военную операцию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что есть задача нейтрализовать военный потенциал Киева.

"Это, безусловно, означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся 24 февраля с 05.00 ракетных обстрелов военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

Стало известно, что Украина могла предотвратить обострение конфликта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сегодня ночью белорусская сторона предупредила главу Минобороны Украины о конфликте, который будет развёрнут, если украинские власти не свяжутся с Москвой.

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