Столтенберг: НАТО задействует оборонный план из-за Украины

По итогам совещания 24 февраля постпреды НАТО приняли решение привести в исполнение оборонный план, в рамках которого на период кризиса в странах альянса будут размещены силы реагирования с целью защиты союзников.

"Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования", — сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что этот шаг направлен на защиту союзников альянса.

При этом Столтенберг пояснил, что на Украину контингент НАТО направлен не будет, так как на её территории нет сил альянса.

"На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО", — сказал генсек. Его слова передаёт РИА Новости.

Утром 24 февраля Владимиром Путиным было объявлено о начале операции по демилитаризации Украины. Президент пояснил, что на подобные решительные действия были вызваны просьбой ДНР и ЛНР о помощи. Глава РФ возложил ответственность за возможные жертвы на нынешние украинские власти, назвав их приказы преступными.

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