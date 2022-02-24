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Автор Евгения Васильева

В Госдуме назвали единственный способ предотвратить войну в Европе

Мир

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин положительно оценил военную спецоперацию армии РФ в ЛДНР и на Украине. Также спикер российского парламента подчеркнул, что только путём демилитаризации соседней страны возможно не допустить трагедию в Европе.

В Госдуме назвали единственный способ предотвратить войну в Европе

"Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все восемь лет отказывается от выполнения минских соглашений, демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Миротворческая миссия президента РФ Владимира Путина защитит украинцев, отметил депутат. Если этого не случится, в Европе может начаться "бойня" и "гуманитарная катастрофа", предупредил парламентарий. Вместе с этим он призвал членов Верховной Рады постараться обеспечить Украине мир.

"Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они несамостоятельны, все приказы даёт Вашингтон и Брюссель", — заявил политик.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали данные о многочисленных жертвах среди гражданских из-за обстрела со стороны Москвы. Как подчеркнули представители ведомства, эти кадры являются постановочными.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы европа россия госдума украина верховная рада вячеслав володин
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