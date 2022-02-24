Киев хочет обвинить РФ в жертвах среди мирных украинцев, используя постановки

Согласно сообщению официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, Службой безопасности Украины уже были проведены постановочные съёмки, которые показывают "многочисленные жертвы" среди мирных граждан.

По информации Конашенкова, фейковые съёмки были сделаны в разных городах Украины. Теперь их распространяют по социальным сетям и Telegram-каналам с целью провокации и выставления России в "чёрном свете".

"Их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных каналах", — сказано в заявлении Минобороны, которое есть в распоряжении "Газеты.Ru".

Представитель ведомства подчеркнул, что российские войска не подвергают мирных граждан опасности, не наносят ударов по украинским населённым пунктам.

До этого представители ДНР уже предупреждали о высокой вероятности терактов в регионе со стороны Киева.

Утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина в Донбассе была начата военная операция по защите населения региона, после соответствующей просьбы о помощи, поступившей президенты от властей самопровозглашённых республик.

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