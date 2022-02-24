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Автор Елена Федорова

Лукашенко рассказал, какую клятву дал ему Путин

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин дал ему клятву на случай нападения врагов на земли Белоруссии.

Лукашенко рассказал, какую клятву дал ему Путин

"Любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Белоруссии — это будет означать, что они атакуют Россию", — передал президент Белоруссии слова Путина.

До этого Лукашенко заявил, что перед началом проведения Россией военной операции из-за обострения ситуации в Донбассе белорусская сторона предупредила главу Минобороны Украины о конфликте, который будет развёрнут, если украинские власти не свяжутся с Москвой. Однако украинский министр так и не позвонил в Москву.

"Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву… Видите ли позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!", — высказался Лукашенко.

Стало известно, что Лукашенко был подробно посвящён в ситуацию российским лидером и, самое главное, в её развитие. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.

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Лукашенко признался, сколько еще будет президентом
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия белоруссия владимир путин александр лукашенко
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