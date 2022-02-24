Лукашенко рассказал, какую клятву дал ему Путин

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин дал ему клятву на случай нападения врагов на земли Белоруссии.

"Любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Белоруссии — это будет означать, что они атакуют Россию", — передал президент Белоруссии слова Путина.

До этого Лукашенко заявил, что перед началом проведения Россией военной операции из-за обострения ситуации в Донбассе белорусская сторона предупредила главу Минобороны Украины о конфликте, который будет развёрнут, если украинские власти не свяжутся с Москвой. Однако украинский министр так и не позвонил в Москву.

"Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву… Видите ли позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!", — высказался Лукашенко.

Стало известно, что Лукашенко был подробно посвящён в ситуацию российским лидером и, самое главное, в её развитие. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.

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