Минобороны РФ опровергло заявление ВСУ о сбитых российских самолётах

Информация о сбитых украинскими военными российских самолётах и уничтоженной бронетехнике - ложь, завили в Минобороны РФ.

"Заявление главнокомандующего ВСУ Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является полным враньем", - цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении пяти самолётов, двух вертолётов и двух танков, а также нескольких грузовиков ВС РФ.

В четверг, 24 февраля президент Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в связи с обострением обстановки в Донбассе. В Минобороны сообщили, что планируют вывести из строя объекты военной инфраструктуры Украины при помощи высокоточных средств поражения целей. На Украине сообщили о ракетных обстрелах военных объектов по всей стране, а также о пересечении российскими военными границы в Крыму, Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.

Украинским президентом Владимиром Зеленским было объявлено в введении военного положения в стране.

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