На Украине рассказали, сколько человек погибли в результате обстрелов

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал количество погибших в результате обстрелов. По его словам, жертвы есть в разных регионах страны.

В своём Facebook-аккаунте политик отметил, что получил оперативную сводку о погибших, раненых и пропавших без вести по каналам Народной полиции. Он опубликовал её на своей странице:

В Одесской области в результате бомбардировки скончались шесть человек, ещё семеро получили ранения, 19 граждан пропали без вести;

В Мариуполе при обстреле погиб один человек, двое ранены;

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль с мирными жителями, пострадала женщина с ребёнком.

Также Геращенко утверждает, что в Днепропетровской области зафиксировали три удара по складам танковой бригады.

"Сломан мост через реку Ингулец", — добавил советник главы МВД Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл военное положение на территории государства из-за спецоперации РФ в Донбассе.

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