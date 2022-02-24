Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал количество погибших в результате обстрелов. По его словам, жертвы есть в разных регионах страны.
В своём Facebook-аккаунте политик отметил, что получил оперативную сводку о погибших, раненых и пропавших без вести по каналам Народной полиции. Он опубликовал её на своей странице:
Также Геращенко утверждает, что в Днепропетровской области зафиксировали три удара по складам танковой бригады.
"Сломан мост через реку Ингулец", — добавил советник главы МВД Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл военное положение на территории государства из-за спецоперации РФ в Донбассе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.