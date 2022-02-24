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Автор Юлия Миленина

Мир не забудет военные действия РФ на Украине, заявили в ФРГ: "Позорный день"

Мир

Мир ещё долго будет помнить, как Россия начала военные действия на территории Украины, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Мир не забудет военные действия РФ на Украине, заявили в ФРГ: "Позорный день"

По её словам, власти РФ нарушили самые элементарные правила международного порядка. Руководство ФРГ не поддерживает такую политику Кремля, подчеркнула глава МИД.

"Мировое сообщество не забудет России этот позорный день. Мы будем реагировать вместе с нашими партнёрами", — приводит пресс-служба министерства комментарий Бербок.

Она также добавила, что Германия проявляет солидарность с Украиной.

Помимо этого, глава МИД ФРГ распорядилась созвать кризисный штаб ведомства в связи с ухудшением конфликтной ситуации. Мероприятие запланировано на 08:30 (10:30 по московскому времени).

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. После этого на Украине ввели военное положение. Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что ВС РФ нанесли удары по объектам боевой инфраструктуры страны.

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Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина анналена бербок
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