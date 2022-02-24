Генштаб ВСУ: Россия начала интенсивный обстрел Украины вдоль границы

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что в четверг, 24 февраля, примерно в 05:00 российские военные начали артиллерийский обстрел украинских территории и населённых пунктов вдоль государственной границы.

Кроме того, по информации Генштаба ВСУ, РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по нескольким аэропортам, расположенным в разных областях Украины.

"ВС России ведут интенсивный обстрел наших подразделений на востоке. ВВС ВСУ отбивает авиацию танкера. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, военные заняли и сохраняют оборонительные позиции. Ситуация под контролем", — сказано в Facebook-аккаунте ведомства.

Также в ВСУ утверждают, что информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности.

Ранее глава РФ Владимир Путин объявил, что Россия начинает спецоперацию в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл военное положение на территории страны.

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