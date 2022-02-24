Министр обороны Украины заверил, что ситуация в стране под полным контролем

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия страны "держит оборону” и "отбивается от российских войск”.

"Наши войска делают всё, чтобы защитить вас и не дать агрессору прорваться”, — сказал он, обращаясь к населению страны.

Резников призвал украинских граждан сохранять спокойствие и оставаться дома, повторив совет властей Киева.

"Ситуация под контролем, но наша армия нуждается в вашей поддержке больше, чем когда-либо”.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Россия начала войну с Украиной. У Москвы несколько иное видение происходящего:

Путин и Кулеба одновременно обратились к украинским военным