Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия страны "держит оборону” и "отбивается от российских войск”.
"Наши войска делают всё, чтобы защитить вас и не дать агрессору прорваться”, — сказал он, обращаясь к населению страны.
Резников призвал украинских граждан сохранять спокойствие и оставаться дома, повторив совет властей Киева.
"Ситуация под контролем, но наша армия нуждается в вашей поддержке больше, чем когда-либо”.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Россия начала войну с Украиной. У Москвы несколько иное видение происходящего:
Путин и Кулеба одновременно обратились к украинским военным
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45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.