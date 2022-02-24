Бои идут по всей линии соприкосновения в ДНР, заявил Басурин

Бойцы ДНР с самого утра наносят удары по Вооружённым силам Украины, военные действия идут по всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

По его словам, военнослужащие из ДНР во время боёв используют все доступные средства поражения противника, передаёт ТАСС. Кроме того, Басурин призвал украинских силовиков сложить оружие для сохранения собственных жизней.

"Потом вы сможете восстановить свою страну, мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь", — пообещал он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к нации. Он сообщил, что РФ начинает специальную военную операцию в Донбассе.

При этом лидер государства подчеркнул: в планы Кремля не входит оккупация всей территории Украины, Москва хочет помочь лишь ДНР и ЛНР.

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