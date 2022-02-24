Кличко призвал киевлян оставаться дома: "Украина атакована агрессором"

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям украинской столицы. Он заявил, что страну "атаковал агрессор", а также призвал граждан оставаться дома и не паниковать.

По его словам, грохот снарядов уже слышен в Киеве. В этих условиях политик считает важным сохранять выдержку. Как отметил Кличко, главный враг украинцев сейчас — это паника.

Он также порекомендовал киевлянам держать наготове "тревожный чемоданчик" со всеми необходимыми документами.

"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечении города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища", — написал Кличко в своём Facebook-аккаунте.

Политик добавил, что городские власти никуда не собираются уезжать и остаются в столице.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. Однако оккупация Украины, подчеркнул глава государства, не входит в планы Кремля.

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