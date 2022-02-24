Российский лидер Владимир Путин обратился к украинским военнослужащим. Он призвал их действовать исключительно в интересах народа, игнорируя преступные приказы Киева.
Президент напомнил военным из ВСУ, что они давали присягу на верность украинскому народу, а не "антинародной хунте", которая, по его мнению, грабит Украину и издевается над населением.
"Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине", — сказал Путин.
Он порекомендовал украинским военным не исполнять преступные приказы Киева, а также немедленно сложить оружие и отправиться домой.
"Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на Украине режима", — заключил президент.
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