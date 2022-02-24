Украинские неонацисты полезут с войной в Крым, чтобы убивать, заявил Путин

Российский лидер Владимир Путин выступил с новым обращением к жителям страны на фоне ухудшения конфликтной ситуации вокруг Украины. Он считает, что украинские неонацисты могут начать нападение на Крым, чтобы убивать население.

По словам президента, крайние националисты и неонацисты никогда не смогут простить жителям Крыма и Севастополя их выбор по вхождению в состав РФ.

"Они, конечно же, полезут в Крым, так же, как и на Донбасс, с войной. С тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов — пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что представители этих движений откровенно заявляют о своём желании заполучить ряд российских регионов.

"Столкновение России с этими силами неизбежно, это только вопрос времени", — заключил лидер РФ.

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