EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Украинские неонацисты полезут с войной в Крым, чтобы убивать, заявил Путин

Мир

Российский лидер Владимир Путин выступил с новым обращением к жителям страны на фоне ухудшения конфликтной ситуации вокруг Украины. Он считает, что украинские неонацисты могут начать нападение на Крым, чтобы убивать население.

Украинские неонацисты полезут с войной в Крым, чтобы убивать, заявил Путин

По словам президента, крайние националисты и неонацисты никогда не смогут простить жителям Крыма и Севастополя их выбор по вхождению в состав РФ.

"Они, конечно же, полезут в Крым, так же, как и на Донбасс, с войной. С тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов — пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что представители этих движений откровенно заявляют о своём желании заполучить ряд российских регионов.

"Столкновение России с этими силами неизбежно, это только вопрос времени", — заключил лидер РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир путин
Новости
Путин и Кулеба одновременно обратились к украинским военным
Путин обратился к украинским военным: "Не исполняйте преступных приказов"
В крупных городах Украины гремят взрывы
Украинские неонацисты полезут с войной в Крым, чтобы убивать, заявил Путин
Байден: Путин выбрал войну, которая приведет к человеческим жертвам
Путин: военная машина НАТО вплотную приближается к границам России
Американский публицист: Путину нужна не Украина, он хочет выдавить США из Европы
Путин заявил о проведении спецоперации в Донбассе
США пригрозили ввести меры против "Сбера" и ВТБ "нажатием кнопки"
Экс-посол США в России: санкции не напугают Путина — ему плевать на олигархов
Популярное
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине

45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.

Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Мир. Новости мира
В Луганске произошёл теракт: рядом с троллейбусным депо прогремел взрыв
Мир. Новости мира
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Бывший СССР
Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно
Мир. Новости мира
Зеленский рассказал, что будет делать в ответ на признание Донбасса Россией
Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"
Последние материалы
В крупных городах Украины гремят взрывы
Украинские неонацисты полезут с войной в Крым, чтобы убивать, заявил Путин
Байден: Путин выбрал войну, которая приведет к человеческим жертвам
Путин: военная машина НАТО вплотную приближается к границам России
Американский публицист: Путину нужна не Украина, он хочет выдавить США из Европы
Путин заявил о проведении спецоперации в Донбассе
США пригрозили ввести меры против "Сбера" и ВТБ "нажатием кнопки"
Экс-посол США в России: санкции не напугают Путина — ему плевать на олигархов
Зеленский эмоционально обратился к россиянам
Eurasia Group: между Россией и Западом началась вторая холодная война
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников