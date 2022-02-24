Американский публицист: Путину нужна не Украина, он хочет выдавить США из Европы

После нескольких недель напряженности вдоль границы между Россией и Украиной, активно подогреваемой западными СМИ, страсти, что называется, достигли критической точки кипения.

Однако, по мнению американского публициста Кейси Мишеля, автора книги "Американская клептократия", политики Европы и США "не видят леса за деревьями".

"Требования Москвы всегда были больше, чем меры безопасности из-за Украины -они были направлены непосредственно на трансатлантические отношения и порядок после холодной войны в более широком смысле", — утверждает публицист в статье для NBC.

Он напомнил, что 17 декабря Кремль потребовал, чтобы развертывание НАТО вернулось к границам, которые альянс поддерживал четверть века назад, изменение, которое положило бы конец присутствию НАТО в таких местах, как страны Балтии, и предотвратило бы расширение альянса в такие страны, как Швеция и Финляндия.

Кейси Мишель отмечает, что, хотя соглашение по безопасности между США и Россией до сих пор не достигнуто, "стабильность Европы внезапно оказалась шаткой, а номинально замороженные конфликты стали горячими:

Босния поддержала усилия по отделению сербского региона Республики Сербской;

десятилетиями замороженный конфликт в Приднестровье, анклаве, граничащем с Украиной, теперь "потенциально актуален" — "Молдова может даже развалиться";

Белоруссия стала "вассальным государством для Москвы;

ключевые американские партнеры, например, Германия, находятся в тупике по поводу того, как реагировать на события в Европе;

колеблются с определением позиции Франция или Венгрия —

— трансатлантический альянс чувствует себя более шатким, чем за последние десятилетия".

Из перечисленных им фактов американский публицист делает вывод:

"Этот кризис и этот разговор больше не об Украине, а об изменении порядка консенсуса в Европе после окончания холодной войны — и, возможно, полном изгнании США из Европы, отказом от завоеваний Запада, достигнутых после распада Советского Союза".