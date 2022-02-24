После нескольких недель напряженности вдоль границы между Россией и Украиной, активно подогреваемой западными СМИ, страсти, что называется, достигли критической точки кипения.
Однако, по мнению американского публициста Кейси Мишеля, автора книги "Американская клептократия", политики Европы и США "не видят леса за деревьями".
"Требования Москвы всегда были больше, чем меры безопасности из-за Украины -они были направлены непосредственно на трансатлантические отношения и порядок после холодной войны в более широком смысле", — утверждает публицист в статье для NBC.
Он напомнил, что 17 декабря Кремль потребовал, чтобы развертывание НАТО вернулось к границам, которые альянс поддерживал четверть века назад, изменение, которое положило бы конец присутствию НАТО в таких местах, как страны Балтии, и предотвратило бы расширение альянса в такие страны, как Швеция и Финляндия.
Кейси Мишель отмечает, что, хотя соглашение по безопасности между США и Россией до сих пор не достигнуто, "стабильность Европы внезапно оказалась шаткой, а номинально замороженные конфликты стали горячими:
— трансатлантический альянс чувствует себя более шатким, чем за последние десятилетия".
Из перечисленных им фактов американский публицист делает вывод:
"Этот кризис и этот разговор больше не об Украине, а об изменении порядка консенсуса в Европе после окончания холодной войны — и, возможно, полном изгнании США из Европы, отказом от завоеваний Запада, достигнутых после распада Советского Союза".
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